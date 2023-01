Edward Still avant le duel entre Eupen et le Sporting de Charleroi: «Une tactique ne vaut rien sans l’humain»

C’est sans sentiment de revanche, mais dans la peau d’un entraîneur qui a grandi et évolué qu’Edward Still s’apprête à recevoir le Sporting de Charleroi avec Eupen. Il sait qu’il a évolué dans sa manière de gérer l’aspect humain d’un groupe.

Deux gros mois après avoir quitté Charleroi, Edward Still va déjà retrouver le Sporting. Dans la peau de l’entraîneur adverse puisqu’il est désormais à Eupen où il a relevé un nouveau défi. Auparavant, son téléphone avait sonné, mais sans « que les choses ne s’alignent aussi positivement qu’avec Eupen ». Pour la première fois depuis la fin de son histoire carolo, le Brabançon a pris le temps de revenir sur les derniers mois.

Comment se passe votre nouvelle aventure à Eupen ?

Le travail dans son ensemble est positif. Arriver et sentir un groupe très à l’écoute et prêt à travailler a été un plaisir. C’était important d’arriver avec un staff déjà en place, mais très ouvert et qui avait envie d’apprendre. La collaboration a tout de suite été positive. C’est primordial pour le travail avec l’équipe. Puis, le bon résultat à Seraing aide à tous les niveaux, mais on sait que ça peut changer très vite. Ce n’était qu’un bon début. On s’est tout de suite posé la question. Est-on sauvé ? Pas encore. Donc au final, rien d’autre n’est fait qu’un premier pas dans la quête du maintien, notre unique objectif.