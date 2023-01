Cessez-le-feu en Ukraine: une pause qui rappelle celle de 1914

Si un cessez-le-feu est un « arrêt officiel des combats », comme nous l’apprend le dictionnaire Robert en ligne, il ne s’agit pas nécessairement d’un arrêt de la guerre, tant s’en faut. Ainsi, si Vladimir Poutine a ordonné jeudi aux forces russes de faire taire les armes en Ukraine les 6 et 7 janvier à l’occasion du Noël orthodoxe, il entend bien, jusqu’à preuve du contraire, reprendre les combats après cette courte trêve.

Un cessez-le-feu n’est pas non plus une étape nécessaire pour aboutir à un traité de paix. On peut à tout le moins négocier la fin des hostilités tout en les poursuivant sur le terrain… Si l’on prend, par exemple, le cas de la guerre du Vietnam, Américain et Nord-Vietnamiens entamèrent des négociations de paix informelles en 1968, qui n’aboutirent à un accord officiel que le 27 janvier 1973, et durant ces cinq longues années, les combats ne cessèrent jamais en Indochine.