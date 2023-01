Bruxelles: un «Win for Life» pour les hauts fonctionnaires difficile à justifier

Le dossier n’a pas traîné sans raison plusieurs mois sur la table du gouvernement bruxellois. Il s’avère complexe et inconfortable. L’équipe de Rudi Vervoort (PS) a finalement tranché voici quelques semaines. Le point alors à l’ordre du jour concernait le sort de deux hauts fonctionnaires bruxellois. Dans les années 2010, la Région a instauré un système de mandats pour les dirigeants de ses administrations. Le dispositif vise à rendre plus transparentes les procédures de sélection et de promotion. Il doit aussi permettre d’évaluer l’action publique et d’accroître l’attractivité des emplois publics. Un arrêté précise la rémunération des agents de la fonction publique avant… et après leur mandat. Il stipule que les hauts mandataires bruxellois conservent leur salaire à vie après 10 années de service. Pour la première fois depuis la réforme, l’exécutif s’est retrouvé confronté à ce cas de figure avec deux agents. Un poste sur mesure vient d’être créé pour justifier les émoluments de l’un d’eux.