Le final étourdissant de la saga Malaussène

Dans « Terminus Malaussène », Daniel Pennac et ses personnages sont de retour, cinq ans après le volume précédent.

Le cas Malaussène 2. Terminus Malaussène, Daniel Pennac, Gallimard, 448 p., 23 €, ebook 16,99 €

Régalons-nous, en ce début d’année, avec l’explosivité de Daniel Pennac qui, laisse-t-il entendre, en termine avec la saga des Malaussène. Terminus Malaussène est d’ailleurs le titre du neuvième volume de la série, si l’on a bien compté, et le second du Cas Malaussène qui en constitue le dernier volet. Vous suivez ? Non ? Pas grave : les dernières pages sont un copieux répertoire des différents épisodes depuis Au bonheur des ogres en 1985. Le temps long sied à la littérature.