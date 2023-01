La fonte des glaciers est plus grave qu’on ne l’imaginait

Ce n’est un secret pour personne : les glaciers sont en première ligne du changement climatique. Ils fondent sous l’élévation inexorable de la température, leur « recharge » par la neige décroît et, pour corser le tout, la pollution et les poussières qui les assombrissent les rendent plus sensibles au rayonnement solaire. La grande majorité des glaciers terrestres perdent non seulement en surface mais aussi en masse. Selon le dernier rapport du Giec, la perte de masse des glaciers est passée de 200 milliards de tonnes par an en 2000-2009 à 290 Gt/an en 2010-2019. Selon un article paru dans la revue Nature, 1 kg de CO2 rejeté dans l’atmosphère entraîne la fonte d’environ 15 kilos de glace.