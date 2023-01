L’ancien joueur d’Anderlecht Sacha Kljestan met fin à sa carrière à 37 ans: «J’ai vécu dans un rêve pendant 17 ans»

Le milieu de terrain américain a évolué chez les Mauves entre 2010 et 2015.

L’Américain Sacha Kljestan a annoncé jeudi la fin de sa carrière de joueur professionnel de football sur les médias sociaux. Âgé de 37 ans, le milieu de terrain avait évolué au Sporting d’Anderlecht entre l’été 2010 et février 2015, sa seule aventure hors des États-Unis.

« Aujourd’hui, j’annonce ma retraite footballistique. Si vous me connaissez, vous savez que c’est un jour émouvant et difficile en raison de mon grand amour pour ce sport. Mais je suis prêt pour un nouveau chapitre dans ma vie. J’ai vécu dans un rêve pendant 17 ans. Je suis reconnaissant pour ma carrière, les grands matchs auxquels j’ai participé et surtout pour les amitiés éternelles que j’ai nouées au fil du temps. Merci le football », a écrit Kljestan sur Twitter.

Kljestan est rapidement devenu un des favoris du public anderlechtois, remportant trois titres nationaux consécutifs (2012, 2013 et 2014). Revenu au pays il a joué successivement avec les New York Red Bulls, Orlando City et les LA Galaxy. Kljestan a également joué 52 rencontres avec l’équipe nationale américaine, inscrivant 6 buts. Il a disputé le Mondial 2010 en Afrique du Sud.