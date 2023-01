Les mémoires de Harry font scandale dans un royaume de plus en plus hostile aux Sussex

Avant même leur sortie, le 10 janvier, les mémoires du prince Harry écornent l’image de l’institution monarchique. Dans son livre « Spare » (le suppléant), le plus jeune fils du roi Charles III critique sévèrement son frère et sa belle-sœur tout en ménageant son père.

Que recherche le duc du Sussex en dévoilant dans ses mémoires au vitriol intrigues, rivalités, félons et vassaux, à lire les « fuites » rendues publiques jeudi par la version américaine du quotidien britannique de centre-gauche The Guardian ? A l’écouter le prince iconoclaste entend renouer avec son père et avec son frère même si ces derniers n’ont montré absolument aucun désir de réconciliation. Ses déclarations choc ne donneront certainement pas envie à William et à Charles de faire la paix avec lui.