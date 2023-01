Etats-Unis: la grogne monte chez les Républicains

Grow up ! » Il est temps de grandir ! L’avertissement s’affiche en une du tabloïd conservateur New York Post, mercredi, en vain. Sous les ors de la Chambre des représentants, à Washington, un psychodrame inédit depuis un siècle se joue depuis l’inauguration du 118e Congrès des Etats-Unis, le 3 janvier. Les républicains ont remporté une courte majorité lors des élections de mi-mandat en novembre (222 sièges sur 435) mais sont incapables de s’entendre sur le nom du successeur de la démocrate Nancy Pelosi au perchoir. Le Californien Kevin McCarthy, 57 ans, se voyait déjà en « speaker » (président de la Chambre), après des années à cajoler tous les clans du GOP (Grand Old Party, conservateur) et à se prosterner devant l’ex-président Trump.