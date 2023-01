La Belgique reçoit un prix de «championne de l’innovation» au plus grand salon tech’ du monde

« C’est un plaisir d’honorer la Belgique en tant que championne de l’innovation », a commenté Gary Shapiro, le CEO de la CTA, l’association professionnelle représentant l’industrie américaine des technologies grand public, qui pèse 505 milliards de dollars. « La Belgique a adopté des politiques qui libèrent l’innovation et donnent du pouvoir aux entrepreneurs qui créent des technologies qui améliorent la vie de millions de personnes », a-t-il relevé.

La distinction octroyée jeudi s’appuie sur plusieurs critères objectifs, dont l’accueil réservé par les autorités aux technologies et aux modèles commerciaux disruptifs, comme l’économie du partage et les véhicules à conduite autonome. La convivialité du système fiscal, la protection de l’environnement et des facteurs importants comme la vitesse et le coût du haut débit ont également été pris en compte. La diversité, le rapport entre les femmes et les hommes sur le lieu de travail dans les principales catégories démographiques d’âge, les immigrants en tant que part de la population nationale, et la liberté de pensée et d’expression ont également influencé l’octroi de ce prix.