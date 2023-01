Coronavirus: un test au départ de la Chine, pas à l’arrivée en Belgique

L’Union européenne « encourage », la Belgique s’exécute. Avec la réouverture des frontières chinoises, ce dimanche, les arrivées en provenance d’un pays malade du covid vont se multiplier. Pas d’inquiétude, juste un (net) regain de vigilance, ont convenu les Vingt-Sept, mercredi soir. Concrètement, chaque Etat membre met donc en œuvre, comme il l’entend, les recommandations de l’UE.

Dès ce samedi, les autorités sanitaires belges se lanceront dans le contrôle épidémiologique des eaux usées récoltées dans les avions en provenance de Chine. Ils étaient encore deux à relier, chaque semaine, Pékin à Bruxelles. A partir de ce lundi, on passe à quatre, avec arrivées, à Brussels Airport, les mardi, mercredi, vendredi et samedi. Une fois sur le tarmac de Zaventem, ils seront vidangés au moyen d’un camion spécialement réservé à cet effet ; un échantillon des flux sera ensuite transféré dans un labo qui scrutera la présence du virus et, le cas échéant, en séquencera le génome. Histoire de repérer d’éventuels nouveaux variants… Car, même si les autorités chinoises ont transmis quelque 750 séquençages (mais toujours aucun chiffre fiable sur le nombre de cas ou de décès), n’ayant trahi que la présence d’omicron, la confiance ne règne pas. L’Europe, mais avec elle les Etats-Unis, l’Australie ou Israël, entendent donc renforcer leur surveillance sanitaire, au cas où. La Belgique a choisi de se concentrer sur les avions, d’autres pourraient opter pour une analyse à plus grande échelle des eaux usées récoltées dans les infrastructures aéroportuaires.

Dès dimanche, un test au départ

Autre mesure « fortement encouragée » par l’UE : la nécessité de présenter un test négatif (de moins de 48h), lors de l’embarquement, dans un aéroport chinois, à destination d’un pays européen. L’Italie, l’Espagne et la France ont ouvert la voie, l’Allemagne, la Suède et la Belgique embraient. L’obligation sera imposée dès ce dimanche, à charge pour les compagnies aériennes d’en vérifier le respect, avant le décollage vers Bruxelles. En revanche, contrairement à ce qui a été annoncé jeudi par le cabinet de Nicole de Moor (compétente pour l’accès au territoire), il n’est, à ce stade, pas prévu d’effectuer un nouveau contrôle à l’atterrissage.