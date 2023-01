Manchester City et Kevin De Bruyne s’imposent sur le plus petit écart face à Chelsea (vidéo)

Manchester City repart avec une victoire 0-1 de son déplacement à Chelsea dans le cadre de la 19e journée de Premier League. Le but de Riyad Mahrez (63e) a permis aux Cityzens de consolider leur deuxième place : ils comptent 39 points, cinq de moins qu’Arsenal tenu en échec 0-0 par Newcastle, mardi. Chelsea est 10e (25 points). Kevin De Bruyne a disputé toute la rencontre.

Le duel a mal débuté pour Chelsea, qui a perdu d’entrée son meilleur buteur Raheem Sterling (ancien Citizen) sur blessure et l’a remplacé par Pierre-Emerick Aubameyang (5e). Cela n’a pas empêché les Blues de résister au pressing de City et de se créer une grosse occasion par Christian Pulisic, également sorti sur blessure (22e). Malgré tout, Chelsea a fait le siège de la surface adverse mais n’a cadré qu’un seul tir.

À la pause, Pep Guardiola a effectué deux changements et cela a permis à Manchester d’asphyxier Chelsea. Les Citizens ont enchaîné les corners, les tirs à distance et une reprise de la tête de Nathan Aké a heurté le poteau (51e). Comme l’orage semblait se calmer le coach de City a fait monter au jeu Mahrez et Jack Grealish (60e). Des changements gagnants puisque 3 minutes 43 secondes plus tard, l’attaquant algérien a marqué sur un centre au second poteau de l’international anglais (63e, 0-1).