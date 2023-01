«Quel sera le résultat? plus de morts»: Zelensky fustige l’ordre de cessez-le-feu de Poutine

Selon le président ukrainien, ce cessez-le-feu n’est qu’une « excuse dans le but d’au moins arrêter l’avancée de nos troupes dans le Donbass et apporter équipements, munitions, et rapprocher des hommes de nos positions ».

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est exprimé ce jeudi suite aux différentes annonces faites par la Russie et ses alliés occidentaux.

Plus tôt dans la journée, Vladimir Poutine a ainsi ordonné un cessez-le-feu en Ukraine pour le Noël orthodoxe des 6 et 7 janvier, fustigé par Kiev qui dénonce « hypocrisie » et volonté de gagner du temps.

Et au lendemain de l’annonce par la France d’envoi de chars légers en Ukraine, Etats-Unis et Allemagne ont promis à Kiev, dans un communiqué conjoint, la livraison de blindés d’infanterie, de type Bradley côté américain et de modèle Marder côté allemand. Berlin s’est aussi engagé à fournir une batterie de défense antiaérienne Patriot, comme l’a déjà fait Washington.

« Une décision très importante »

Volodymyr Zelensky a aussitôt salué « une décision très importante », en remerciant les dirigeants américain et allemand.

Il a aussi fustigé le cessez-le-feu unilatéral annoncé par Vladimir Poutine pour le Noël orthodoxe, qui n’est, selon lui, qu’une « excuse dans le but d’au moins arrêter l’avancée de nos troupes dans le Donbass et apporter équipements, munitions, et rapprocher des hommes de nos positions ». « Quel sera le résultat ? Plus de morts », a-t-il affirmé.

L’annonce du cessez-le-feu suivait un appel en ce sens du patriarche orthodoxe russe Kirill, mais aussi une proposition du chef de l’Etat turc Recep Tayyip Erdogan, qui a téléphoné à M. Poutine dans la matinée.