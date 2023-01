Quand l’hôpital est gagné par une logique productiviste

Covid, bronchiolite, grippe… les maladies respiratoires se suivent et ne se ressemblent pas toujours. Une certitude : ces dernières semaines, toutes amènent aux portes de l’hôpital un flot incessant de malades. Au point de déstructurer l’activité de soins ? Ça se dit dans les services autant que sur la place publique. La réalité est sans doute plus nuancée, partagée entre deux facettes. D’une part, le nombre de lits fermés pour cause de déficit de personnel est au plus bas depuis un an. D’autre part, s’il en est ainsi, c’est parce que les gestionnaires d’hôpitaux sont obligés de réinventer au jour le jour le management hospitalier, tirant le meilleur de chaque situation. Au point d’user le personnel ? La question ne se pose plus. Plus du tout. En quelques mots comme en cent, les infirmières et infirmiers sont – au choix – épuisés, usés, accablés… par une pression incessante, accentuée à chaque crise.