Les Etats-Unis changent de nom pour désigner la Turquie

La diplomatie américaine désignera désormais la Turquie par le nom « Türkiye », et non plus « Turkey », qui signifie aussi « dinde » en anglais, a annoncé jeudi le département d’Etat, accédant à une demande du gouvernement turc.

Washington a ainsi écrit « Türkiye » jeudi dans un communiqué annonçant des sanctions économiques conjointes avec Ankara à l’encontre d’un réseau accusé d’avoir aidé le groupe djihadiste État islamique (EI) à se financer. « L’ambassade turque a demandé à ce que nous utilisions cette orthographe dans nos communications », a expliqué le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price, précisant qu’elle serait employée dans les contextes diplomatiques officiels et bilatéraux.