Diables rouges: Thierry Henry voudrait devenir le nouveau sélectionneur de la Belgique

Thierry Henry en est déjà à son deuxième mandat en tant qu’entraîneur adjoint des Diables rouges puisqu’il faisait déjà partie du staff entre 2016 et 2018. Après ça, Henry s’est essayé – sans succès – comme T1 de l’AS Monaco et de Montréal : Monaco l’a licencié au bout de trois mois alors qu’à Montréal, Henry lui-même a démissionné après 29 matchs, en remportant neuf rencontres et en perdant seize. La raison ? Il voulait se rapprocher de sa famille.

Pour l’Union Belge, la solution Henry pourrait être une très bonne chose. Ne disposant pas d’un gros budget pour son nouveau coach étant donné que la Coupe du monde n’a pas rapporté autant que prévu, le Français pourrait être vu d’un très bon œil puisqu’il n’est pas un gros revenu. Au cours de sa première période, il recevait environ 100 000 euros par an. Il faut dire qu’il n’a pas forcément besoin d’argent, Sky lui versant environ 5 millions d’euros par an pour ses analyses en tant que consultant. Actuellement, il travaille pour CBS, où ce montant serait toutefois inférieur.

Soutenus par des cadres

Autre nouvelle qui joue en la faveur du Français : le fait d’être soutenu par les Diables rouges. Ces derniers jours, Romelu Lukaku et Toby Alderweireld ont publiquement affirmé qu’ils voulaient qu’Henry soit le futur coach national. Des prises de position que l’Union Belge ne peut pas ne pas analyser en interne, même s’il faudra voir si ces positions sont partagées par l’ensemble du vestiaire.