La Cour des comptes s’interroge sur les salaires du régulateur wallon du secteur énergétique

Les frais de personnel de la Cwape, le régulateur wallon, sont plus importants que ceux de la Vreg, son homologue flamand.

La Cour des comptes vient de publier un audit, à la demande du parlement wallon, où elle s’interroge sur les salaires à la Cwape, le régulateur wallon du secteur énergétique, rapporte vendredi L’Echo.

L’audit s’avère globalement positif, mais la Cour pointe que les frais de personnel de la Cwape sont supérieurs à ceux de son homologue flamand, la Vreg (4,4 millions au lieu de 4,1 millions), pour un nombre d’équivalents temps plein inférieur (35,38 contre 37,2). Et la différence ne s’explique pas par le niveau de compétences : la Cwape emploie moins d’agents de niveau A, et davantage de niveaux B.

Selon la Cour des comptes, les barèmes des agents de la Cwape sont très supérieurs à ceux de l’administration wallonne, et même à ceux de la Vreg. La différence en fin de carrière atteindrait 30.218 euros par an pour un agent de niveau A, et 62.191 euros pour un niveau B.