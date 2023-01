Un temps doux avant le retour de la neige: les prévisions météo pour le dernier week-end des vacances

Le temps doux sera doux avec par moments de la pluie vendredi, annonce l’IRM au matin, notant cependant la possibilité de quelques éclaircies passagères sur le nord-ouest du pays l’après-midi.

Une zone de pluie s’enfoncera sur le pays par le littoral, et perdra peu à peu de son activité en se dirigeant vers l’Ardenne. Cet après-midi, quelques éclaircies passagères pourront faire leur apparition sur le nord-ouest du pays. L’atmosphère restera très douce avec des maxima de 7ºC en haute Ardenne à 12ºC en Flandre. Le vent sera généralement modéré de sud-ouest, le matin temporairement assez fort le long du littoral avec des pointes de 60 km/h.

Des pluies et averses ponctueront la soirée et la première partie de la nuit dans le nord-ouest de la Belgique. En seconde partie de nuit, le temps redeviendra sec et les éclaircies reviendront. Des nuages pourront cependant réduire la visibilité en Ardenne. Les températures descendront entre 6 degrés en Ardenne et 10 degrés sur l’ouest du pays.

Samedi, la matinée sera marquée par un ciel changeant en Flandre, tandis que les nuages bas seront prédominants dans le sud du pays. La nébulosité prendra de l’ampleur depuis l’ouest et sera accompagnée d’une zone de pluie en cours d’après-midi. Les maxima seront compris entre 6 et 9 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et se situeront aux alentours de 10 ou 11 degrés en Flandre.

Dimanche, la nébulosité sera variable à souvent abondante avec des périodes de pluie et des averses. Les températures atteindront des valeurs de 6 degrés en Hautes-Fagnes à 10 degrés en Campine.