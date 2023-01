Anderlecht: Hannes Delcroix absent entre 6 et 8 semaines

Le sort s’acharne décidément sur Hannes Delcroix (23 ans). Déjà victime de deux opérations au genou en mars 2021 et en août 2021 puis d’une déchirure aux adducteurs il y a un an, le défenseur anderlechtois vient à nouveau de se blesser au genou, pris en sandwich lors d’un contact à l’entraînement. On parle d’une indisponibilité de six à huit semaines pour le gaucher.

Il s’agit d’un coup dur pour le joueur mais aussi pour tout Anderlecht et Brian Riemer en particulier qui avait rendu une stabilité défensive aux Mauves lors des deux dernières rencontres.