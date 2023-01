Procès des attentats de Bruxelles: les pompiers sont arrivés à Maelbeek moins de 15 minutes après l’explosion

La première mission des pompiers a été d’extraire les victimes de la rame de métro sinistrée, ensuite trier et évacuer les blessés puis faire appel au service de déminage et évacuer totalement la station.

Nous apprenons, par notre haut-parleur, qu’il y a une explosion à la station de métro Maelbeek. Je prends alors la coordination d’une seconde colonne de secours », a relaté le major Nicolas Jalet des pompiers de Bruxelles, vendredi matin, devant la cour d’assises de Bruxelles qui juge le dossier des attentats du 22 mars 2016. Après avoir envoyé une partie de leurs effectifs à l’aéroport de Zaventem peu après 8h le 22 mars, où deux explosions ont eu lieu à l’aéroport, les pompiers de Bruxelles sont donc intervenus, dès 9h20 environ, à Maelbeek.

Le major Jalet et ses équipes ont foncé vers la station de métro avec deux auto-échelles et trois ambulances. Très vite, ils ont été confrontés à une première difficulté : la saturation des communications radio, en raison des attentats survenus à Zaventem. « On se met alors en communication sur un canal radio de chantier », a expliqué l’officier. « Malheureusement, ces communications n’ont pas pu être enregistrées. »