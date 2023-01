Gianluca Vialli est décédé: la légende du football italien s’en est allée la tête haute

Au soir du titre de l’Italie à l’Euro 2020, l’embrassade entre Gianluca Vialli et Roberto Mancini enserrait plus que des émotions. Cette étreinte déchaînait plus que des larmes, c’était toute leur vie commune qu’elle libérait. « Et maintenant, je peux mourir », avait sans doute pensé Vialli dans cette effusion, dans cette fusion de deux époques pourtant éloignées, celle assise sur ce banc de l’Italie et celle au front de la Sampdoria à ces années d’or.

Une banale expression pour souligner la portée d’un accomplissement, d’une rédemption en fait : un trophée suprême avec Mancini à l’endroit même où ils avaient laissé filer l’occasion, dans ce Wembley théâtre identique de la finale de la Coupe des clubs champions du 20 mai 1992. Une conquête, une revanche aussi avec cette « Nazionale » qui les avait relégués à la périphérie du Mondiale ‘90, qui devait être le leur a priori.