La tondeuse électrique travaille l’homme au corps

A n’en point douter, la tondeuse électrique a été le cadeau de Noël d’un certain nombre d’hommes cette année. L’équipement, qui se compose d’un rasoir et d’une série d’accessoires, n’a rien de fondamentalement neuf mais, année après année, il continue, semble-t-il, à faire de nouveaux adeptes au point désormais de rebattre franchement les cartes d’un ordre genré où le poil – et son « soin » – a été érigé en différence fondamentale entre hommes et femmes.