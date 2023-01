Dakar 2023: le Français Stéphane Peterhansel abandonne après un accident, son copilote blessé au dos

Le pilote de 57 ans, détenteur du record des victoires sur le Dakar avec 14 titres autos et motos confondues, a été victime de cet accident au Km 212, alors qu’il était en tête de l’étape entre Hail et Ryad, longue de 560 km dont 358 km de spéciale dans le sable et les dunes.

Edouard Boulanger « souffre de douleurs dorsales » et « a été héliporté par le service médical du Dakar vers l’hôpital de Buraydah pour y passer des examens complémentaires », a ajouté l’organisation sur le site officiel de la course.