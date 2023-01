L’étonnante autocongratulation de Pep Guardiola après la victoire de Manchester City face à Chelsea: «Je suis un génie!»

Manchester City peut dire merci à ses remplaçants ! Alors que les Citizens étaient en grande difficulté en ne parvenant pas à se créer des occasions, Pep Guardiola a réussi un coup en faisant entrer Mahrez, buteur et Grealish, passeur décisif. Et forcément, le coach espagnol était satisfait : « La première mi-temps était pauvre. Nous n’avons pas créé grand-chose, notre pressing était si pauvre que nous n’étions pas bien organisés et en deuxième mi-temps, surtout avec Manuel Akanji et Rico Lewis (NDLR : tous les deux entrés à la mi-temps), nous étions meilleurs. Je suis un génie. Parce qu’après Everton, on m’a demandé pourquoi je n’avais pas fait de remplacement avant la 81e minute. J’y ai pensé aujourd’hui et j’en ai fait. »

Grâce à ce succès, Manchester City, deuxième, est revenu à cinq points d’Arsenal, leader. « Nous aurions pu perdre ici, mais maintenant nous avons un écart de cinq points, se réjouit-il. Nous avons trois points de moins à prendre. Cela signifie beaucoup mais nous devons faire nos preuves car c’est normal d’être dans cette position après avoir gagné quatre Premier League en cinq ans (2018, 2019, 2021 et 2022) ».

Difficile de rester au sommet si longtemps

Guardiola insiste sur la difficulté de rester au sommet. « En novembre, les gens croient que nous sommes déjà champions, et c’est impossible », conclut-il. « D’autres équipes n’ont pas cette pression parce que les gens disent en septembre que City va gagner. Après quatre Premier League en cinq ans, ce n’est pas facile de pousser les joueurs à nouveau. C’est pourquoi je suis satisfait après ce qui s’est passé ces dernières années. Nous préférerions être plus proches, mais avec la façon dont Arsenal joue, ils méritent mieux. Pour nous, c’était tellement important, surtout en seconde période, d’être conscients que nous pouvons le faire encore et encore et encore ».