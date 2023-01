Les Belges ont consommé moins d’électricité en 2022

Conséquence des appels à la sobriété ou, plus simplement, de l’envolée des prix : la consommation d’électricité a baissé de 3,3 % en Belgique l’an dernier, selon les statistiques publiées ce vendredi par le gestionnaire du réseau haute tension, Elia. Avec 81,7 térawattheures consommés (contre 84,4 TWh en 2021), on retrouve un niveau équivalent à celui de l’année 2020 (81 TWh), en pleine pandémie de covid-19. « Les prix élevés liés au contexte international actuel poussent les consommateurs à réduire leur consommation », constate Elia. Mais outre les prix, la météo, particulièrement douce pour la saison, a également influencé également la consommation. En octobre, novembre et décembre, la consommation d’électricité en Belgique a été inférieure de 8 % à la moyenne des cinq dernières années. Cette baisse a été la plus forte en novembre (– 11 %). Entre janvier et septembre, le recul s’est établi à 2 %.