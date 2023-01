Des diamants pour faire fonctionner les ordinateurs quantiques du futur

Les ordinateurs quantiques ne sont pas seulement plus avancés et plus rapides. Ils représentent une révolution technologique, un « game changer ». Mais avant d’en arriver là, de nombreux défis doivent encore être relevés. Pour ce faire, le cœur des futurs ordinateurs quantiques pourrait être constitué de diamants.

La brillance du diamant en fascine plus d’un. Il est particulièrement prisé lorsqu’il est taillé sur une bague, une chaîne ou un collier. Et comme les diamants ne sont pas particulièrement bon marché, ils constituent le symbole ultime de la richesse et du luxe. Offrir un diamant, c’est promettre un amour éternel, enfin c’est ce qu’il paraît.

L’utilisation de ces cristaux dans les sciences et l’industrie s’avère moins romantique. Du fait de leur grande dureté, ils constituent une excellente matière abrasive et un revêtement idéal pour les foreuses. Dans ce cadre, on utilise des pierres artificielles, car le diamant serait bien sûr trop cher.