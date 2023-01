Procès des attentats de Bruxelles: Ali El Haddad Asufi affirme avoir pu refuser la génuflexion, pas les autres accusés

Si les sept accusés détenus étaient bien présents à l’entame de l’audience ce vendredi matin, deux ont cependant décidé de ne pas assister aux débats, à savoir Osama Krayem et Salah Abdeslam.

L’accusé Ali El Haddad Asufi a expliqué vendredi, devant la cour d’assises de Bruxelles qui juge des attentats du 22 mars 2016, avoir pu refuser les génuflexions lors de sa fouille à nu avant son transfert depuis la prison de Haren vers le Justitia. Des propos qui ont étonné les autres accusés détenus présents dans le box, qui ont témoigné ne pas avoir pu refuser cet élément de procédure.

À l’issue des témoignages matinaux, Me De Block, conseil de l’accusé Ali El Haddad Asufi, a pris la parole pour expliquer que son client avait pu, lors de sa fouille corporelle quotidienne, refuser de se mettre à genoux. L’accusé a ensuite raconté que les policiers en charge de son transfert ne l’avaient pas forcé aux génuflexions.

Ces propos ont étonné d’autres avocats de la défense et accusés détenus, qui ont demandé à prendre la parole. Sofien Ayari et son avocate ont ainsi expliqué que la possibilité de refuser ces fouilles, qui font l’objet de débats depuis l’entame du procès, ne lui avait pas été offerte. Un policier supplémentaire était en outre présent, selon leurs dires.

Pour une fois présents lors de l’audience, plusieurs accusés détenus se sont exprimés. « C’est quand même incroyable qu’on ne respecte pas un jugement », s’est ainsi insurgé Mohamed Abrini, faisant référence à l’ordonnance du tribunal civil de Bruxelles siégeant en référé interdisant les fouilles à nu systématiques et non motivées par un danger précis. « Nul n’est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre », a-t-il lancé, dénonçant des « mensonges » dans les motivations justifiant sa fouille.

Bilal El Makhoukhi et Hervé Bayingana Muhirwa ont également attesté devant la cour avoir dû se soumettre aux fouilles à nu avec génuflexion.

La présidente de la cour d’assises a fait acter ces différents propos et a une nouvelle fois insisté pour que le procès puisse se dérouler sereinement. « On pourrait sortir de cette situation si ces mises à nu avec génuflexion pouvaient être faites de manière exceptionnelle », a-t-elle glissé, évoquant l’idée qu’une «’réunion » entre les parties concernées « pourrait débloquer la situation ».