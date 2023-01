Psychologie. Quand mon partenaire est toxique…

Le bruit de sa clé qui s’enfonçait dans la serrure avait l’effet d’un violent coup de tonnerre dans mon cœur qui annonçait le début de la guerre… » Ce début de témoignage donne froid dans le dos et nous plonge dans les entrailles des Relations toxiques qu’une docteure en sciences de gestion en formation humaine a souhaité décortiquer dans un livre qui vient d’être publié aux Editions Mardaga. Avec une approche très humaine, la Française Randa Ben Romdhane nous explique comment reconnaître ces jeux de pouvoir et de chantage affectif qui touchent aussi bien les femmes que les hommes si on en juge l’audience de sa chaîne YouTube « L’audace d’être soi », et comment se libérer de cette emprise.

Il se dit que l’amour est aveugle…