Sportif et Sportive de l’année: Remco Evenepoel et Nafi Thiam en première ligne

Qui d’autre ? Qui d’autre que Remco Evenepoel et Nafissatou Thiam pour enrichir le palmarès des « Sportif et Sportive de l’année », ce vendredi à Anvers ? Les résultats du référendum annuel organisé par Sportspress (l’association de la presse sportive belge) seront officiellement dévoilés ce soir, en Métropole, mais le suspense semble aussi mince qu’un boyau de vélo ou qu’une barre de saut en hauteur.

Pour la quatrième année de rang, le lauréat masculin devrait s’extraire du peloton cycliste. Après deux succès consécutifs de Wout van Aert, Remco Evenepoel est forcément le grandissime favori de cette édition, au bout d’une folle saison 2022. Vainqueur de Liège-Bastogne-Liège au printemps, puis auteur d’un incroyable doublé Vuelta/Mondial en fin d’été, le Brabançon a concrétisé tous ses rêves sportifs en l’espace de quelques mois à peine. Quarante-quatre ans qu’un Belge n’avait plus remporté de grand tour, prestation que le prodige de Schepdaal a sublimée en dominant dans la foulée les championnats du monde à Wollongong. Cette performance extraordinaire, dans l’acception première du terme, devrait lui valoir un second trophée de Sportif de l’année, après celui conquis en 2019.

Wout van Aert (maillot vert du Tour) et Bart Swings (champion olympique et champion d’Europe de mass-start) sont ses derniers challengers, mais le cycliste campinois et le patineur brabançon ne se bercent pas d’illusions.

Et de quatre pour Nafi ?

Chez les filles, malgré la superbe saison réussie par Loena Hendrickx (vice-championne du monde à Montpellier, 8e des JO de Pékin, 3e de la finale du Grand Prix à Turin), superbe patineuse qui a placé la Belgique sur la carte mondiale d’une discipline dominée par l’Asie, ou le retour aux affaires de Nina Derwael (médaillée de bronze aux Mondiaux de Liverpool, plus d’un an après son titre olympique aux barres asymétriques), le sacre 2022 ne devrait pas échapper à Nafi Thiam.

En compilant deux titres majeurs en l’espace d’un mois – le sacre mondial à Eugene puis une couronne européenne à Munich –, la double championne olympique de l’heptathlon a confirmé qu’elle était une compétitrice hors-norme. Nafi a ensuite surpris tout son monde en décidant de mettre fin à la collaboration avec son coach de toujours, Roger Lespagnard, choisissant un nouvel environnement de travail (avec Michael Van der Plaetsen) censé lui permettre d’atteindre de derniers objectifs.