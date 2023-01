Felice Mazzù avant Eupen-Sporting de Charleroi: «On est dans une situation où les points sont le plus important»

Un peu moins de deux semaines après le revers contre Anderlecht, le Sporting de Charleroi s’apprête à défier Eupen ce samedi après-midi. « Notre seul objectif est de prendre des points », assurait Felice Mazzù ce vendredi après-midi. « Le groupe était forcément frustré dans les moments qui ont suivi la défaite contre Anderlecht parce qu’on estimait qu’on méritait mieux. »

Après avoir affronté son ancien club, voilà que Felice Mazzù et ses troupes vont croiser le fer avec Eupen, et ainsi retrouver un certain Edward Still. « Pour moi, ce n’est pas plus ou moins exaltant. Le seul objectif est de prendre des points, contre n’importe qui. On est dans une situation où les points sont les plus importants. On ne doit pas tenir compte des autres paramètres. »

Alors qu’Edward Still vient d’arriver à Eupen, Felice Mazzù sait que la préparation est particulière pour les deux entraîneurs qui s’affronteront ce samedi. « On est dans le même cas tous les deux puisque les deux équipes viennent de changer d’entraîneur. On pense d’abord à son groupe. Chacun veut installer sa philosophie et ses principes de jeu. Ensuite, on doit tenir compte de l’adversaire, ce qu’on fera. »

Pour cette rencontre, Felice Mazzù a repris vingt joueurs. On ne retrouve pas de trace de Martin Wasinski parmi ces joueurs. « C’est un jeune en qui on croit beaucoup, mais il a besoin de jouer. S’il part, ce qui n’est pas encore fait, c’est une bonne chose si ça lui donne de temps de jeu », expliquait Felice Mazzù, alors que le jeune défenseur passait sa visite médicale ce vendredi après-midi à Courtrai. Les négociations sont en cours en parallèle entre les différentes parties pour définir les contours de ce mouvement, qui sera un prêt sans option d’achat.

Par ailleurs, Loïc Bessilé, Martin Delavallée, Stefan Knezevic et Jules Van Cleemput évolueront avec la N1 aux Francs Borains ce week-end. « C’est important qu’ils reprennent du temps de jeu et ils iront donc prendre du rythme là-bas puisque le réglement le permet. »

Le groupe (20 joueurs) : Koffi, Patron, Chiacig, Andreou, Bessilé, Boukamir, Marcq, Bager, Morioka, Ilaimaharitra, Zorgane, Tchatchoua, Kayembe, Nkuba, Mbenza, Gholizadeh, Hosseinzadeh, Descotte, Badji, Benbouali.