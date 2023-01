K-pop, K-beauté, K-tout-et-n’importe-quoi: quand la «vague coréenne» triomphe

Devant le siège de YG Entertainment à Séoul, une masse sinueuse de béton et de verre sur les rives du fleuve Han. Le label dispose d’un café de trois étages où les fans peuvent observer de loin leurs idoles franchir les tourniquets. Il n’y a que six adolescents et un écran avec des clips vidéo en boucle. La politique chinoise du zéro covid et les restrictions qui pèsent sur les voyages en Asie du Sud-Est ont porté préjudice à de nombreux sites touristiques de la capitale sud-coréenne. Ce café en fait partie. Dans les années d’avant la pandémie, le nombre de visiteurs à destination de la Corée avait doublé grâce à l’attrait de la culture pop du pays. Parmi les centaines d’objets à la vente, on trouve un Monopoly de Blackpink, le groupe vedette de la maison. Les noms des rues ont été remplacés par les villes de leur tournée : Bangkok, Taipei, Los Angeles, Sydney… Et à la ligne d’arrivée, vous pouvez vous offrir Barcelone.