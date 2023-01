Brian Riemer exclut un retour de Wesley Hoedt dans le groupe d’Anderlecht pour affronter l’Union: «Sa situation reste la même»

Le nouveau coach des Mauves a ensuite fait le point sur l’infirmerie et sur ses différentes options en défense centrale, suite à la blessure d’Hannes Delcroix pour plusieurs semaines. « La rééducation de Zeno Debast évolue bien. Il s’entraînera pour la première fois avec le groupe ce samedi. En fonction de cet entraînement, on va voir s’il peut jouer. Sa santé prime, le médecin ne va donc pas lui donner le feu vert s’il y a un risque de rechute », a-t-il insisté. « Diawara a déjà joué dans l’axe de la défense, tout comme Sardella et Sadiki. Un retour de Hoedt ? Non, sa situation reste la même. »