L’histoire de la résidence de l’ambassadeur américain, plus vieille que la Belgique

L’ambassade américaine à Bruxelles va déménager. Et la résidence officielle de l’ambassadeur, édifice néoclassique remontant à 1780 ? A voir. Son histoire, et les rumeurs qui l’entourent, vaut en tout cas le détour…

En quête depuis plusieurs années de nouveaux locaux pour ses services en expansion, à l’étroit boulevard du Régent et débordant d’ailleurs (pour ce qui est des installations de sécurité) sur l’espace public, l’ambassade américaine à Bruxelles a confirmé mi-décembre son déménagement prochain. Vers le plus vaste site Cours Saint-Michel (ancien site d’ING) à Etterbeek, où s’érigeront d’ici quelques années de nouveaux bâtiments prêts à accueillir tant l’ambassade bilatérale américaine en Belgique que la mission US auprès de l’Union européenne (mais pas celle auprès de l’Otan, qui reste à Evere).