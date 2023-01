La FEB émet une «alerte au tsunami» pour la compétitivité des entreprises

Explosion des prix énergétiques, augmentation des coûts salariaux : la vie est dure pour les entreprises. La Fédération des entreprises de Belgique (FEB) a mis en garde vendredi contre de grandes difficultés économiques si des réformes à court et long terme ne sont pas entreprises, notamment en ce qui concerne le mécanisme d’indexation des salaires.

« Nous ne sommes clairement pas dans une situation de ’business as usual’ et le gouvernement doit se rendre compte de la gravité de la situation », a clamé le président de la FEB, Pieter Timmermans.

Une enquête de la FEB auprès des différents secteurs économiques montre que le premier semestre 2023 risque de ne pas être de tout repos pour les entreprises. Elles sont nombreuses à devoir renégocier leurs contrats d’énergie et de grands secteurs seront soumis à l’indexation automatique des salaires fin janvier. Ce mécanisme permettant d’adapter automatiquement les salaires au coût de la vie va faire grimper les salaires d’un million de travailleurs de 11 % en début d’année.

Dans ce contexte, tous les secteurs sondés prévoient une baisse de leur rentabilité au cours des six prochains mois, a expliqué l’économiste en chef de la FEB, Edward Roosens. Les entreprises qui n’avaient pas encore répercuté l’inflation sur leurs prix de vente vont être amenées à le faire, poussant encore dans le dos l’inflation et la spirale prix-salaires (les prix en hausse engendrent une augmentation des salaires, ce qui fait augmenter les prix et ainsi de suite, NDLR).

En conséquence, les produits des entreprises belges sont de moins en moins attractifs, notamment sur le marché extérieur, un problème de taille pour une « petite économie ouverte comme la nôtre », a souligné Pieter Timmermans.

La FEB prédit un ralentissement économique plus aigu que prévu actuellement par les instituts de conjoncture. Une récession située entre -0,5 et -1 en 2023 est probable, selon la fédération patronale.