Au large de New York, l’étrange disparition du docteur Moy

Marvin Moy aimait larguer les amarres. Comme pour fuir cette éreintante vie new-yorkaise, qui avait failli le terrasser. Médecin d’origine chinoise âgé de 51 ans, il avait mené grand train, avant de connaître le sort des ambitieux qui se brûlent les ailes au soleil : une escroquerie montée avec des partenaires véreux, un divorce somptuaire avec sa femme négligée, et des dettes astronomiques auprès de ses avocats, remplacés à la pelle.

Quelle bouffée d’air, ce matin du 12 octobre 2022, lorsqu’il désamarre son petit bateau de pêche, le Sure Thing, à la marina de Moriches, dans les Hamptons (Long Island) et prend le large, en compagnie d’un ami, Max Wong, infirmier du Queens âgé de 36 ans, membre du même club nautique, le Center Yacht Club. Direction le Hudson Canyon, un site poissonneux très apprécié des pêcheurs de gros, à six heures de cabotage plus au sud. Leur excursion accomplie, les deux hommes cinglent vers Moriches.