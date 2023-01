Inondations: comment réinventer Pepinster avec la Vesdre et la Hoëgne

Au quatrième jour de l’année, une bruine dense et collante enveloppe Pepinster au creux de cette double vallée de la Vesdre et de la Hoëgne qui a fait son malheur les 14 et 15 juillet 2021. Un an et demi après les inondations catastrophiques, la petite ville est toujours en léthargie. Le souvenir du drame reste vivace : « Je passe ici chaque jour et j’ai toujours les images de cet été-là qui me reviennent », témoigne cette rare passante dans la rue Neuve qui garde les stigmates de la crue historique, trottoirs aléatoires ou commerces en quête d’avenir.