Procès des attentats: le témoignage bouleversant d’un des tout premiers intervenants à Maelbeek

En arrivant sur le quai, ma première réaction, ça a été une envie de faire demi-tour », a confié un pompier intervenu à la station Maelbeek. « Mais on était obligés d’avancer, on est là pour faire notre travail… A ma droite, il y avait la tête d’une personne, avec une lacération diagonale sur le visage ; à ma gauche, je me souviens d’un tronc humain. On a continué sur ce quai, en marchant sur du sang, sur des gravats. J’avais l’impression d’être dans un mauvais rêve. Non, pas un mauvais rêve : un cauchemar. » De telles recherches étaient ardues, d’autant qu’on leur avait demandé de remonter en attendant les démineurs : « Mais on savait qu’il y avait eu des enfants, et on se disait qu’il y en avait peut-être encore, alors on cherchait, on cherchait… », a ajouté un autre pompier.