Drôle, riche et important, « Une place » explique comment les femmes ont été exclues de l’histoire de l’art. Un essai graphique signé Eva Kirilof et Mathilde Lemiesle.

Mais où sont les artistes femmes ? C’est la grande question que s’est posée Eva Kirilof alors qu’elle se promenait dans les musées de Bruxelles ou encore de Londres. Vous avez peut-être déjà vu passer un de ses posts sur Instagram ou encore sa newsletter La Superbe, où elle discute de la place des femmes dans l’histoire de l’art et fait connaître le travail de ces artistes, exclues de la grande histoire. S’agit-il d’un simple oubli ou d’un choix délibéré, elle tente d’y répondre dans son essai dessiné Une place. Diplômée en histoire de l’art contemporain et en gestion culturelle à l’ULB, elle travaille désormais dans une agence de communication à Londres. Et c’est l’arrivée dans la maternité qui la motive à se replonger dans l’histoire de l’art, mais cette fois-ci à travers le prisme du genre et du féminisme.