En France, un nouveau front face aux soignants

Il n’est pas venu avec un chèque. Et pour cause : la solution ne passe pas par un nouveau plan financier, selon l’Elysée. Emmanuel Macron a tenté d’apaiser ce vendredi le malaise qui ronge le secteur de la santé. En se rendant dans un hôpital de l’Essonne, en banlieue parisienne, le chef de l’Etat se savait très attendu. Les symptômes de la crise s’accumulent, avec des hôpitaux surchargés, des temps de prise en charge qui s’allongent aux urgences, des lits introuvables, des généralistes qui protestent et des laboratoires de biologie médicale en grève. N’en jetez plus !

Le président avait promis du concret. Il a surtout prescrit une meilleure organisation des services de santé, déjà débordés bien avant la triple épidémie de grippe, covid et bronchiolite. Principal objectif : soulager les professionnels de santé de toutes les tâches administratives qui les accaparent.