La police et des médecins mettent en garde contre de mystérieux bonbons (photo)

Lundi passé, rappelle le Nieuwsblad, les services de secours ont dû venir en aide à un jeune homme à Turnhout. Il était en grave état psychotique. Il avait mangé un ou plusieurs petits bonbon(s) coloré(s), de forme allongée. Ces bonbons contenaient « une forte concentration en THC, l’élément psychoactif le plus important dans le cannabis », avertissent de concert la police et les médecins urgentistes de la région.

« L’effet d’un bonbon est beaucoup plus fort que le fait de fumer un joint. Les symptômes ou les sensations apparaissent également plus tard que lorsque le cannabis a été fumé.

C’est ce qui rend ces bonbons si dangereux. Quiconque mange un de ces bonbons ne ressentira rien avant une heure, voire une heure et demie, augmentant les risques que la personne en mange d’autres durant ce laps de temps, ce qui rend, in fine, les conséquences plus graves », expliquent-ils.

Ces bonbons, expliquent les médecins, « peuvent entraîner des sensations psychotiques, des sensations profondes d’angoisse, des délires et de l’agressivité incontrôlée ».