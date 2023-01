Liverpool: Virgil Van Dijk absent pendant plus d’un mois à cause d’une blessure musculaire

Virgil van Dijk ne pourra pas jouer avec Liverpool pendant plus d’un mois à cause d’une blessure musculaire. «Ce n’est pas une bonne nouvelle pour l’équipe» a déclaré vendredi l’entraîneur Jürgen Klopp, avant le match de FA Cup contre les Wolverhampton Wanderers. «Il ne souffrait pas beaucoup. Nous n’avions pas imaginé que cela pouvait être grave.»

«Le diagnostic nous a surpris» a poursuivi Klopp. «Il va devoir s’absenter pendant quelques semaines et certainement plus d’un mois. Espérons qu’il soit rétabli le plus rapidement possible. Cette situation n’est pas évidente pour Virgil. Nous n’oublions pas qu’il a joué énormément de matches ces dernières années.»