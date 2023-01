Guerre en Ukraine: la trêve de Noël russe qui n’en était pas une

Correspondant à Kiev

Cela ne date pas du 24 février dernier, mais la Russie de Vladimir Poutine est passée maîtresse dans l’art de tordre la réalité et les mots, en voulant faire passer des vessies pour des lanternes. Ainsi, la trêve unilatérale de Noël, annoncée par Vladimir Poutine, soi-disant par charité chrétienne et sur demande du patriarche Kirill de Moscou, devait commencer vendredi à 11h, heure de Kiev. Et voilà que quelques minutes après le début du cessez-le-feu, des alarmes anti-aériennes se déclenchent dans toutes les régions d’Ukraine. Les quelques journalistes d’agence postés le long de la ligne de front du Donbass indiquent des tirs de part et d’autre, sachant que les Ukrainiens quant à eux ne s’étaient engagés à rien de leur côté.