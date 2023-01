L’art pour sortir de son mal-être

Ce 12 janvier, l’ASBL La salamandre organise une soirée mêlant prestations artistiques et présentation de différentes approches de soutien des jeunes victimes de harcèlement et de mal-être. Au centre de cette soirée « Ado d’Arbres », la résilience.

Toutes les mêmes et y’en a marre », ça pourrait être les paroles de Stromae mais c’est ce que Diana Gonnissen pense des campagnes de sensibilisation et d’aide aux personnes victimes de harcèlement. Ce 12 janvier, avec son ASBL La salamandre, elle organise au cirque Bouglione une soirée artistique de sensibilisation au harcèlement et au mal-être.

En Belgique, en moyenne, chaque jour, cinq personnes se suicident. Dans le monde, selon l’OMS, depuis le 1er janvier 2023, 13.255 personnes se sont déjà donné la mort. Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes mais qui ne font pas assez parler selon Diana Gonnissen, fondatrice de La salamandre. Une association dans laquelle les personnes en mal-être peuvent venir s’adonner à des activités à rayonnement humaniste tout en s’exprimant sur les épreuves de leurs vies.