Thierry Henry futur sélectionneur des Diables rouges: de plus en plus l’évidence nationale

Depuis plus d’un mois, Roberto Martinez a laissé le poste de sélectionneur des Diables rouges vacant. Si la Fédération belge attend des candidatures jusqu’à la mi-janvier avant de trancher, un nom sort déjà du lot. Celui de Thierry Henry, adjoint du technicien espagnol en 2016-2018 et 2021-2022.

L’ancien international français, après deux expériences périlleuses en club, a effectivement fait part de son intérêt prononcé aux dirigeants de notre football, sans pour autant avoir déjà posé ladite candidature en bonne et due forme. À 45 ans, « Titi » semble déterminé à relancer totalement sa carrière de coach. Outre son aura à l’internationale et sa culture de la gagne, il possède aussi et surtout l’aval de certains cadres. Un profil faisant de plus en plus de lui l’évidence nationale.