Guerre en Ukraine: la Belgique loin derrière pour les livraisons d’armes (infographie)

Avec un peu plus de 18 milliards de dollars, les Etats-Unis sont – et de très loin – le principal pays pourvoyeur d’armes à Kiev depuis le début de l’invasion par la Russie le 24 février. D’après une étude du Grip publiée cette semaine, les autres pays de l’Otan sont loin derrière pour la période de janvier à novembre 2022. En deuxième position, on trouve l’Allemagne (4,2 milliards), suivie du Royaume-Uni (3,5 milliards) et de la Pologne (2,3 milliards).

Et la Belgique ? Avec 9,5 millions de dollars seulement (9,1 millions d’euros au taux actuel), notre pays se situe loin derrière, quelque part entre la Croatie et la Slovaquie, comme l’indique le dernier relevé du Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité (Grip). Les Pays-Bas, par exemple, sont à 837 millions.