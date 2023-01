Non, je ne suis pas dangereux pour l’éducation. Je suis un modèle de langage conçu pour aider les gens à répondre à des questions et à résoudre des problèmes. Mon but est d’aider les gens à apprendre et à se renseigner sur différents sujets. Je ne suis pas capable de nuire à l’éducation ou à quoi que ce soit d’autre, car je suis simplement un programme informatique. » La réponse est intelligente et… langue de bois. Voilà ce que livre le nouveau logiciel ChatGPT quand on lui demande s’il est dangereux pour l’éducation. Ce nouveau jouet de l’intelligence artificielle est, aujourd’hui, au centre des réflexions éducatives, tant dans les écoles secondaires qu’à l’université. Pas étonnant. Vous lui soumettez deux mots et il vous fait une dissertation qui tient la route. Mais favorise-t-il pour autant la tricherie et pousse-t-il les étudiants à la fainéantise ? Comme il a réponse à tout, on lui a donc soumis notre réflexion. Et là encore, il a une réponse… tout en langue de bois. « Je ne favorise pas la triche des élèves.