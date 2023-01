D1A: le Standard arrache un point dans les arrêts de jeu face à Saint-Trond (1-1)

En ouverture de cette 19e journée de Jupiler Pro League, le Standard recevait Saint-Trond ce vendredi. Et malgré une nette domination dans le jeu, tout ne s’est pas passé comme espéré pour les Rouches…

Dominer n’est pas gagner, telle pourrait être la conclusion de cette joute entre le Standard et Saint-Trond. Même si les Liégeois ont monopolisé le ballon durant une bonne partie de la rencontre et que Bodart n’a quasiment eu aucun boulot, ils ont été contraints de partager l’enjeu face à des Trudonnaires particulièrement réalistes. Et cela aurait pu être encore pire si la défense des Canaris n’avait pas commis une énorme boulette dans les arrêts de jeu...

Les compos

Standard : Bodart, Dussenne, Bope, Laifis, Melegoni, Dønnum, Alzate, Balikwisha, Davida, Zinckernagel, Perica.

Saint-Trond : Schmidt, Hashioka, Al-Dakhil, Leistner, Janssens, Bocat, Okazaki, Boya, Smets, Hayashi, Bruno.

