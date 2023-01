Disparition en Indonésie: l’intime conviction des filles de la victime

Aujourd’hui, je veux juste qu’on la retrouve pour pouvoir avancer. » Près de trois semaines après la disparition de Lydie Lebas en Indonésie, pour sa fille, Romy Vaniet, l’espoir n’est plus vraiment permis. « On est persuadées qu’elle s’est noyée », tranche l’aînée des deux filles dans La Voix du Nord. Des recherches ont été menées en mer entre les îles de Gili Trawangan et Gili Meno pendant une semaine pour tenter de retrouver celle qui tient un restaurant dans la station balnéaire de Wissant, sur la Côte d’Opale. L’agence de recherches et de sauvetage de Mataram est partie du témoignage de la jeune Française pour organiser le dispositif de recherches.

Si personne n’a vu la patronne de la Terrasse entrer dans l’eau ou nager, pour la jeune femme, il n’y a pas d’autre explication à sa disparition qu’une noyade. Selon elle, plusieurs éléments étayent cette théorie. « Ma mère est une grande fumeuse, si elle avait voulu faire le tour de l’île à pied, elle aurait pris son paquet de cigarettes avec elle. » Autre indice qui semble appuyer l’hypothèse d’une baignade qui a mal tourné : l’absence de chaussures de Lydie Lebas. « Le sable est tellement chaud que ce n’est pas possible de marcher à pied nu, même chose sur les routes goudronnées. »