Christian Benteke veut lui aussi voir Thierry Henry à la tête des Diables rouges: «Un choix logique pour la transition»

Thierry Henry nouveau sélectionneur des Diables rouges, un choix évident pour Christian Benteke. « Si on pense à la transition, le choix de Thierry Henry me semble logique car c’est un entraîneur qui est là depuis pas mal d’années autour de la sélection », pointe l’attaquant de xx qui, après Romelu Lukaku et Toby Alderweireld, a étalé sa vision des choses concernant le futur coach de l’équipe nationale.

« Il connaît parfaitement le style de jeu de l’équipe nationale. Il est respecté par tout le monde et c’est aussi et surtout quelqu’un qui a gagné, qui a soulevé énormément de trophées pendant sa carrière de joueur. Au final, c’est que nous voulons. Nous avons un peu ‘tout touché’ avec un style de jeu différent, des records, des buts, mais au bout du compte, on n’a pas eu de réelle récompense. Il nous faut donc un entraîneur qui possède toute cette palette avec les choses proposées ces dernières années, plus l’expérience de la gagne. »