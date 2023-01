Nafi Thiam et Remco Evenepoel, reine et roi du sport belge en 2022

Sans surprise, Nafi Thiam et Remco Evenepoel ont respectivement été élus « Sportive et Sportif de l’année », lors du Gala annuel de Sportspress.

L’emploi du temps d’un champion du monde est aussi serré qu’un costume de mariage coupé sur mesure, aussi cintré qu’un maillot arc-en-ciel. Pour Remco Evenepoel, poser le pied sur le sol belge agit comme un accélérateur de particules, chaque geste a du sens, le moindre moment partagé doit être intense. Ce vendredi, alors que son patron Patrick Lefevere célébrait son 68e anniversaire, le Brabançon a ainsi activement participé à la présentation de son équipe Soudal-Quick Step, à La Panne, avant de mettre le cap sur Anvers pour y recevoir, sans réelle surprise, le trophée de « Sportif de l’année » (devant Wout van Aert et Bart Swings). Déjà le deuxième pour ce monstre de précocité (22 ans), sacré en 2019 dès sa première saison chez les pros (il avait raflé le prix chez les Espoirs douze mois plus tôt). Et la septième récompense (Vélo d’Or, Kristallen Fiets, Flandrien, Vlaamse Reus, Vlaams Sportjuweel, Trophée National du Mérite Sportif et, donc, Sportif de l’année) d’un hiver où il rafle tout ce qui est à sa portée.