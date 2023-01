Et si l’Union dépassait vraiment Anderlecht comme premier club de la capitale?

Après 77 duels en première division, Anderlecht et l’Union sont actuellement sur un strict pied d’égalité avec 30 victoires chacun et 17 partages. Le vainqueur, dimanche, franchira-t-il un pas définitif et historique vers la suprématie bruxelloise ? Sportivement, l’USG surclasse le RSCA depuis dix-huit mois et son retour parmi l’élite. Mais il convient de nuancer. Si les Unionistes rappliquent et ont fait une partie de leur retard sur leurs voisins mauves, l’écart entre le club le plus titré de Belgique et celui du parc Duden reste conséquent à bien des niveaux comme le démontre notre analyse proposée par ailleurs.

« L’Union est-il le premier club de la capitale ? Non, estime diplomatiquement le coach unioniste Karel Geraerts. À Bruxelles, il y a plusieurs beaux clubs avec une belle histoire. Moi, je suis avec l’Union pour écrire notre propre histoire et pour faire partie de quelque chose de beau. A d’autres personnes de juger la place de chacun. »